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СМИ сообщили о гибели более 30 мирных жителей в Сирии при авиаударе коалиции

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Фото: Global Look Press/Mati Milstein
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Государственное телевидение Сирии сообщило о гибели более 30 мирных жителей деревни Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе коалиции во главе с США. Об этом 30 ноября сообщило сирийское агентство SANA.

Уточняется, что погибшими в основном являются женщины и дети.

28 ноября сообщалось, что авиаудары международной коалиции по сирийскому городу Хаджину привели к гибели шести человек. Отмечается, что удар был нанесен по зданию, которое боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) использовали в качестве тюрьмы и удерживали там мирных жителей.

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