Лавров рассказал о союзничестве США и террористов ИГ в Сирии

США рассматривают террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛгу , запрещена в РФ) как союзника для смены политического режима в Сирии. Об этом 24 ноября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по завершении переговоров со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой в Лиссабоне.

Так глава российской дипломатии прокомментировал заявление Госдепартамента о том, что главным условием для победы над ИГ в Сирии является смена режима в стране и уход оттуда любых иранских и проиранских подразделений.

«Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего присутствия в Сирии и чуть ли не союзник в борьбе против сирийского режима. Главная задача сейчас сменить режим», — цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, Лавров обратил внимание, что главный очаг террористов находится на территории восточного берега реки Евфрат, которая находится под контролем США. По его словам, внутри этой зоны радиусом 55 км находятся несколько тысяч бандитов, которых США рассматривают как неприкосновенную группу лиц. Именно этим Вашингтон оправдывает свое присутствие на этой территории, отметил глава МИД РФ.

14 ноября спецпредставитель госсекретаря Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что организацию «Исламское государство» породили действия властей САР.