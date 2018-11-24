Прямой эфир

Лавров рассказал о союзничестве США и террористов ИГ в Сирии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США рассматривают террористическую организацию «Исламское государство» (ИГИЛгу , запрещена в РФ) как союзника для смены политического режима в Сирии. Об этом 24 ноября сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по завершении переговоров со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой в Лиссабоне.

Очень либеральные ценности: как в Европе финансируют джихадистов
Силовые структуры ЕС не в состоянии перекрыть нелегальные денежные потоки

Так глава российской дипломатии прокомментировал заявление Госдепартамента о том, что главным условием для победы над ИГ в Сирии является смена режима в стране и уход оттуда любых иранских и проиранских подразделений.

«Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего присутствия в Сирии и чуть ли не союзник в борьбе против сирийского режима. Главная задача сейчас сменить режим», — цитирует его «Интерфакс».

Кроме того, Лавров обратил внимание, что главный очаг террористов находится на территории восточного берега реки Евфрат, которая находится под контролем США. По его словам, внутри этой зоны радиусом 55 км находятся несколько тысяч бандитов, которых США рассматривают как неприкосновенную группу лиц. Именно этим Вашингтон оправдывает свое присутствие на этой территории, отметил глава МИД РФ.

14 ноября спецпредставитель госсекретаря Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что организацию «Исламское государство» породили действия властей САР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в потворстве химическому терроризму
США заявили о поддержке территориальной целостности Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017