США заявили о поддержке территориальной целостности Сирии

США не преследуют цели развалить Сирийскую Арабскую Республику (САР) и выступают за территориальную целостность государства. Об этом спецпредставитель госсекретаря Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил в интервью «РИА Новости» и газете «Коммерсант».

По словам дипломата, Вашингтон на всех этапах этого конфликта и до него выступал за территориальную целостность страны и будет продолжать это делать. «Присутствие американских сил, выполняющих антитеррористические операции, совершенно не означает желания развалить страну», — сказал Джеффри.

Также он отметил, что США не нацелены и на смену сирийского руководства и «привержены политическому процессу», сообщает сайт телеканала «Звезда».

По мнению Джеффри, механизм контактов Соединенных Штатов и России «работает хорошо» и смысла в его изменении в Вашингтоне не видят. Он подчеркнул, что США считают сотрудничество с Москвой в вопросе доставки гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» очень продуктивным, и надеются на продолжение этого сотрудничества.

Ранее, 21 ноября, государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов международной коалиции во главе с США с применением белого фосфора, запрещенного международными конвенциями.

Джеффри заявил 14 ноября, что запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ) породили действия властей САР.