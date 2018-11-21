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СМИ сообщили об очередном ударе коалиции США с применением фосфора в Сирии

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Фото: U.S. Air Force
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Государственное телевидение Сирии сообщило в среду, 21 ноября, о гибели мирных жителей в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов международной коалиции во главе с США с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора.

«Авиаудары международной коалиции с применением белого фосфора по городу Хаджин на востоке Дейр-эз-Зора привели к гибели мирных жителей, есть пострадавшие», — цитирует «РИА Новости» сообщение телеканала Ikhbariya.

Точное число погибших и раненых не уточняется.

Ранее, 14 ноября, сирийское агентство SANA сообщило, что коалиция США использовала запрещенные фосфорные бомбы в начале ноября при ударах по городу Хаджин, а также в июне 2017 года во время авиаударов по городу Ракка. Бомбардировки привели к десяткам жертв и пострадавших среди мирного населения.

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