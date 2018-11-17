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В Сирии 40 человек погибли при авиаударе коалиции США

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Фото: TASS/Sergei Grits
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Коалиция во главе с США нанесла авиаудары по сирийской деревне Аль-Букаан в окрестностях города Хаджин (провинциия Дейр-эз-Зор), сообщает SANA, ссылаясь на местные источники. 

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В результате бомбежки погибли 40 местных жителей, в основном женщины и дети. 

Других подробностей не приводится. 

Военный конфликт в Сирии длится с 2011 года. США в нем участвуют с 2014 года, при этом разрешения официального Дамаска они не получали.

Коалиция во главе с США регулярно бомбит сирийские населенные пункты, удерживаемые террористами. Последний раз удар был нанесен 12 ноября по деревне Шаафа. Погибли и получили ранения более 60 мирных жителей

По информации SANA, при атаке коалиция использовала кассетные боеприпасы, которые запрещены конвенцией ООН

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