Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в потворстве химическому терроризму

Поддерживая действующие на территории Сирии экстремистские группировки, США, по сути, «потворствуют» химическому терроризму. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин 23 ноября на четвертой обзорной конференции организации.

Он отметил, что Соединены Штаты незаконно разместили в Сирии свой военный контингент под предлогом борьбы с терроризмом.

«Истиной же целью американского военного присутствия является прикрытие в угоду своим политическим интересам экстремистских группировок, орудующих в Сирии», — цитирует Шульгина ТАСС. По его словам, именно эти группировки устраивали провокации с применением химического оружия и стоят за многими другими «химинцидентами».

19 ноября в Гааге прошла генеральная конференция ОЗХО, на которой было принято решение по расширению полномочий организации и наделению ее атрибутивной функцией. Такая функция позволит определять виновного или предположительно виновного в использовании химоружия. До этого ОЗХО могла лишь устанавливать факт применения запрещенных веществ.

В тот же день Шульгин сообщил, что создание атрибутивного механизма в ОЗХО направлено против России. По его словам, Западу в САР нужно добиться свержения законной власти.