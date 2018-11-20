В России сочли маловероятным участие экспертов РФ в новом механизме ОЗХО

Российские специалисты, скорее всего, не войдут в состав нового механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который будет устанавливать виновных в применении отравляющих веществ. Об этом 20 ноября сообщил глава делегации РФ на Конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге Георгий Каламанов.

«Как и все последние годы, всячески отвергаются не только специалисты из РФ, признанные во всем мире, в частности, в части химической промышленности и науки, но также и специалисты из дружественных государств», — цитирует его «РИА Новости».

Каламанов назвал эту тенденцию пугающей и отметил, что ОЗХО становится «организацией уже не 193 государств, а 82 государств».

20 ноября участники конференции проголосовали против российско-китайского проекта решения, направленного на сохранение целостности ОЗХО и экспертную оценку правомерности расширения мандата организации. Его поддержали 30 делегаций, против высказались представители 82 стран. Еще 31 делегация воздержалась, а 10 вышли из зала.

Постпред РФ в ОЗХО Александр Шульгин назвал этот документ единственным возможным выходом из сложившейся ситуации. Он также отметил, что попытки наделить международную организацию атрибутивными полномочиями связаны с антироссийской политикой.