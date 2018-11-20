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Замглавы МИД Сирии заявил о желании продолжить работать с ОЗХО

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Заместитель руководителя МИД Сириии Фейсал Микдад заявил генеральному директору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу о желании Дамаска продолжить сотрудничать с организацией. Об этом сообщил ТАСС во вторник, 20 ноября.

По словам Микдада, в Сирии уничтожили все запасы химического оружия.

Ранее в МИД России заявили, что провокации с химическим оружием в Сирии станут предлогом для агрессивных действий в отношении законного правительства в Дамаске.

В августе официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ближайшее время возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, сразу после провокации «ряженые спасатели «Белых касок» намерены снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

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