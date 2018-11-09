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В сенате США призвали не откладывать второй пакет санкций по «делу Скрипалей»

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Фото: TASS/J. David Ake
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Старший демократ комитета по иностранным делам сената США Роберт Менендес призвал власти страны оперативно ввести второй пакет антироссийских санкций в связи с отравлением в Солсбери британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом информирует пресс-служба комитета в пятницу, 9 ноября.

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«В связи с возможностью проведения очередной встречи президента (США Дональда. — «Известия») Трампа и (президента РФ. — «Известия») Владимира Путина я настоятельно призываю президента ввести второй пакет санкций в соответсвии с законодательством Соединенных Штатов за использование Россией химического оружия», — говорится в релизе на сайте органа.

Менендес подчеркнул, что эти меры необходимы, чтобы «всерьез подойти к привлечению России к ответственности».

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что 11 ноября в Париже состоится его краткая встреча с президентом России в рамках общего ланча, а полноформатное общение двух лидеров пройдет на саммите «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в конце ноября.

В конце августа Вашингтон принял первый пакет антироссийских санкций, связанных с так называемым «делом Скрипалей». Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом в Солсбери, однако в Москве неоднократно подчеркивали отсутствие внятной доказательной базы у этого дела.

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