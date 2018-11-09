Прямой эфир
Сюжет:

Санкции могут сорвать поставку российских истребителей в Индонезию

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые санкции, которые планирует в отношении Москвы ввести Вашингтон, могут стать причиной срыва контракта на закупку Индонезией российских военных самолетов Су-35. Такое заявление сделал официальный представитель ВВС азиатского государства Новьян Самьега. Его слова приводит портал Jane’s.

Пока США лишь анонсировали второй пакет санкций в отношении России. Если ограничения будут жесткими, угрожающими самой Индонезии, то страна может отказаться от ранее подписанного контракта, отметил Самьега. При этом издание сообщает, что альтернативой российской техники могут стать американские истребители F-16.

В начале этого года был заключен контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35. Позже Джакарта отложила выполнение соглашения. В октябре, как сообщал Sputnik Vietnam, индонезийцы отказались отменять сделку о приобретении истребителей.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет ввели в эксплуатацию в 2014 году. 1 февраля 2016 года, как сообщал РБК, эти машины появились в распоряжении российских Военно-космических сил (ВКС) в Сирии. Американский The Natioanl Interest в сентябре назвал Су-35 ночным кошмаром ВВС США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку в Архангельской области
В Египте во время тренировки разбился истребитель МиГ-29М


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017