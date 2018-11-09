Санкции могут сорвать поставку российских истребителей в Индонезию

Новые санкции, которые планирует в отношении Москвы ввести Вашингтон, могут стать причиной срыва контракта на закупку Индонезией российских военных самолетов Су-35. Такое заявление сделал официальный представитель ВВС азиатского государства Новьян Самьега. Его слова приводит портал Jane’s.

Пока США лишь анонсировали второй пакет санкций в отношении России. Если ограничения будут жесткими, угрожающими самой Индонезии, то страна может отказаться от ранее подписанного контракта, отметил Самьега. При этом издание сообщает, что альтернативой российской техники могут стать американские истребители F-16.

В начале этого года был заключен контракт на поставку в Индонезию 11 истребителей Су-35. Позже Джакарта отложила выполнение соглашения. В октябре, как сообщал Sputnik Vietnam, индонезийцы отказались отменять сделку о приобретении истребителей.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный в ОКБ Сухого. Самолет ввели в эксплуатацию в 2014 году. 1 февраля 2016 года, как сообщал РБК, эти машины появились в распоряжении российских Военно-космических сил (ВКС) в Сирии. Американский The Natioanl Interest в сентябре назвал Су-35 ночным кошмаром ВВС США.



