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Наделение ОЗХО атрибутивными полномочиями связали с антироссийской политикой

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Создание в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) атрибутивного механизма направлено против Российской Федерации, заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

«Мы сталкиваемся с извращенной логикой ОЗХО»
Постоянный представитель России при ОЗХО и посол в Нидерландах Александр Шульгин — об инциденте в Эймсбери, реформировании организации и сотрудничестве с Великобританией

Генеральная конференция ОЗХО началась в понедельник, 19 ноября, в Гааге. На ней примут решение по расширению полномочий организации и наделении ее атрибутивной функцией, которая позволит ОЗХО определять виновного или предположительно виновного в применении химоружия. В настоящее время ОЗХО может только определять, применялись ли запрещенные вещества в том или ином случае.

Шульгин подчеркнул, что в Сирии Западу необходимо добиться свержения законной власти.

«Всё на это нацелено. Это так называемый первый этап атрибуции», — цитирует его ТАСС. После первого этапа будет второй — универсальная атрибуция, «явно антироссийский» проект.

Россия и ее союзники будут делать всё для того, чтобы вернуть развитие событий на площадке ОЗХО в конструктивное русло, заявил Шульгин.

12 октября Шульгин заявил, что порядок последовательности действий при обеспечении сохранения вещественных доказательств грубо нарушается сотрудниками Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.

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