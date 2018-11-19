Наделение ОЗХО атрибутивными полномочиями связали с антироссийской политикой

Создание в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) атрибутивного механизма направлено против Российской Федерации, заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

Генеральная конференция ОЗХО началась в понедельник, 19 ноября, в Гааге. На ней примут решение по расширению полномочий организации и наделении ее атрибутивной функцией, которая позволит ОЗХО определять виновного или предположительно виновного в применении химоружия. В настоящее время ОЗХО может только определять, применялись ли запрещенные вещества в том или ином случае.

Шульгин подчеркнул, что в Сирии Западу необходимо добиться свержения законной власти.

«Всё на это нацелено. Это так называемый первый этап атрибуции», — цитирует его ТАСС. После первого этапа будет второй — универсальная атрибуция, «явно антироссийский» проект.

Россия и ее союзники будут делать всё для того, чтобы вернуть развитие событий на площадке ОЗХО в конструктивное русло, заявил Шульгин.

12 октября Шульгин заявил, что порядок последовательности действий при обеспечении сохранения вещественных доказательств грубо нарушается сотрудниками Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.