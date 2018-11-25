Дамаск призвал наказать финансирующие боевиков страны после химатаки в Алеппо

Террористы смогли обстрелять Алеппо снарядами с хлором из-за поставок Западом химоружия для инсценировки провокаций с химатаками. Об этом говорится в заявлении МИД Сирии от 25 ноября.

Представители внешнеполитического ведомства призвали ООН принять меры в отношении боевиков, осуществивших атаку с применением отравляющих веществ, а также в отношении спонсирующих их государств. Как пишет «РИА Новости», МИД направил соответствующие письма генсеку ООН, председателю Совбеза ООН и главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Эта террористическая атака стала результатом того, что некоторые страны облегчают доставку химических веществ террористическим группировкам с целью использования их против сирийского народа, чтобы затем обвинить в этом сирийские власти», — указано в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что такие инсценировки заранее готовятся разведывательными службами ряда стран – покровителей терроризма. Дамаск призвал Совбез ООН незамедлительно осудить это преступление и принять срочные карательные меры в отношении таких государств.

24 ноября террористы атаковали кварталы Алеппо содержащими хлор снарядами. Медицинская помощь потребовалась 70 пострадавшим, причем четверо из них — дети. Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов.