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Армия САР ответила на обстрел боевиками жилых районов Алеппо

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Фото: TASS/Ammar Safarjalani
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Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов, обстрелявших жилые районы Алеппо снарядами с хлором.

По данным «РИА Новости», организовавшие химатаку боевики базируются к северу от Алеппо. В результате ответного обстрела они понесли значительные потери.

Террористы атаковали кварталы Алеппо в субботу, 24 ноября. Содержащие хлор снаряды были выпущены по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате нападения пострадали как минимум 50 человек. Все они с симптомами отравления доставлены в больницы. 

 

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