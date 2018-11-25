Армия САР ответила на обстрел боевиками жилых районов Алеппо

Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов, обстрелявших жилые районы Алеппо снарядами с хлором.

По данным «РИА Новости», организовавшие химатаку боевики базируются к северу от Алеппо. В результате ответного обстрела они понесли значительные потери.

Террористы атаковали кварталы Алеппо в субботу, 24 ноября. Содержащие хлор снаряды были выпущены по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. В результате нападения пострадали как минимум 50 человек. Все они с симптомами отравления доставлены в больницы.