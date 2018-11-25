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Число пострадавших при обстреле Алеппо возросло до 50

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Фото: Global Look Press/Simon Kremer
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Количество мирных жителей, пострадавших в результате обстрела боевиками районов сирийского города Алеппо, возросло до 50 человек. Об этом заявил глава городского департамента здравоохранения Зияд Хадж Так.

Атака была организована боевиками террористических группировок в субботу, 24 ноября. Содержащие хлор снаряды были выпущены по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. Ранее сообщалось о по меньшей мере 30 пострадавших.

Как передает «РИА Новости», среди пострадавших как минимум четыре ребенка. Все госпитализированные страдают от удушья.

«Медицинские службы продолжают оказывать помощь пострадавшим от применения отравляющего газа террористическими группировками, предположительно, хлора», — уточнил Тах. 

По словам губернатора Алеппо Хусейна Дияба, атака с использованием отравляющих газов подтверждает факт, что террористы обладают запасами химического оружия.

24 ноября стало известно, что как минимум 11 человек погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара сил проамериканской коалиции. Жертвами налета стали женщины и дети.

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