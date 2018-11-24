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Более десяти человек погибли при ударе коалиции в Дейр-эз-Зоре

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Фото: Global Look Press/Handout
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Как минимум 11 человек погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара сил проамериканской коалиции. Жертвами налета стали женщины и дети.

Как передает 24 ноября агентство SANA, удар был нанесен по селению Аш-Шаафа на юго-востоке провинции. Налеты продолжаются, это создает сложности с поиском и спасением раненых людей из-под разрушенных зданий.

21 ноября государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей в городе Хаджин в Дейр-эз-Зоре в результате авиаударов международной коалиции во главе с США с применением белого фосфора, запрещенного международными конвенциями.

14 ноября сообщалось, что коалиция использовала кассетные боеприпасы во время ударов авиации по сирийским городам Хаджин и Шаафа.

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