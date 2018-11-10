Коалиция во главе с США проверит данные о гибели гражданских в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция расследует сообщения о гибели мирных жителей в результате авиаудара по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

В заявлении представителя коалиции говорится, что она принимает «исключительные меры», чтобы избежать жертв среди мирных граждан. «Этот инцидент в настоящее время расследуется», — отмечено в документе.

Ранее 10 ноября министерство иностранных дел Сирии направило два письма в ООН в связи с гибелью мирных жителей, сообщает «РИА Новости».

Накануне сирийские СМИ сообщили о гибели как минимум 26 сирийских граждан во время удара ВВС международной коалиции во главе с США по городу Хаджин.

Международная коалиция неоднократно наносила авиаудары по этому городу, сообщалось, что при атаках применяется запрещенный международными организациями белый фосфор.

Вашингтон и его союзники проводят военные операции в Сирии без согласия правительства страны.