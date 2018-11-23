Более 10 человек погибли в результате авиаударов коалиции в Сирии

Более 10 мирных жителей сирийской деревни Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор погибли в результате авиаударов международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Об этом сообщили «РИА Новости».

Среди 11 погибших несколько детей и женщин. При этом госагентство SANA заявило, что авиаудары продолжаются.

21 ноября государственное телевидение Сирии сообщило о гибели мирных жителей в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов международной коалиции во главе с США с применением белого фосфора, запрещенного международными конвенциями.

Спецпредставитель госсекретаря Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил 14 ноября, что запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ) породили действия властей САР.