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Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Osie Greenway
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Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

Как сообщает телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на данные командования армии Ирака, истребители F-16 разбомбили склады террористов в местности Эль-Багуз, около иракской границы. Ликвидированы более 40 боевиков.

В июле разведка Ирака уточнила данные о ликвидации сына главаря ИГ: Худайфа аль-Бадри был уничтожен в результате операции ВКC России в Сирии.

17 мая в Ираке ликвидировали руководителя пропаганды ИГ в Сирийской республике. В его обязанности входило в том числе изготовление видеоматериалов расправ и пыток.

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