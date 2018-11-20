Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

Как сообщает телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на данные командования армии Ирака, истребители F-16 разбомбили склады террористов в местности Эль-Багуз, около иракской границы. Ликвидированы более 40 боевиков.

В июле разведка Ирака уточнила данные о ликвидации сына главаря ИГ: Худайфа аль-Бадри был уничтожен в результате операции ВКC России в Сирии.

17 мая в Ираке ликвидировали руководителя пропаганды ИГ в Сирийской республике. В его обязанности входило в том числе изготовление видеоматериалов расправ и пыток.