Минобороны РФ показало видео обмена пленными в Сирии

В Сирии в районе Алеппо состоялся обмен пленных боевиков на заложников, которых удерживали незаконные вооруженные формирования.

Минобороны России опубликовало видео обмена, который был организован при участии представителей ведомства.

Отмечается, что вооруженная оппозиция и сирийские власти обменялись 10 заложниками и 10 пленными боевиками в рамках астанинских договоренностей.

23 ноября замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что именно взаимодействие в астанинском формате (Россия, Иран, Турция) позволило изменить ситуацию в Сирии к лучшему.

24 ноября террористы атаковали кварталы Алеппо содержащими хлор снарядами. В результате нападения пострадали как минимум 50 человек. Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов.