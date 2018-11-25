Прямой эфир

Минобороны РФ показало видео обмена пленными в Сирии

0
Фото: РЕН
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сирии в районе Алеппо состоялся обмен пленных боевиков на заложников, которых удерживали незаконные вооруженные формирования.

Минобороны России опубликовало видео обмена, который был организован при участии представителей ведомства.

Отмечается, что вооруженная оппозиция и сирийские власти обменялись 10 заложниками и 10 пленными боевиками в рамках астанинских договоренностей.

23 ноября замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что именно взаимодействие в астанинском формате (Россия, Иран, Турция) позволило изменить ситуацию в Сирии к лучшему.

24 ноября террористы атаковали кварталы Алеппо содержащими хлор снарядами. В результате нападения пострадали как минимум 50 человек. Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров рассказал о союзничестве США и террористов ИГ в Сирии
Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в потворстве химическому терроризму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017