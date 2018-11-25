Медпомощь после химатаки оказали более 70 жителям Алеппо

Более 70 жителям сирийского Алеппо, включая четырех детей, оказали медицинскую помощь после обстрела боевиками города снарядами с отравляющими веществами.

«У всех госпитализированных затрудненное дыхание, слезятся глаза», — рассказал врач приемного отделения городской больницы Шерван Шехо, передает «РИА Новости».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о прямой связи неправительственной организации «Белые каски» с боевиками. Он также сообщил о прибытии российских военных химиков на место атаки. Российские специалисты проводят мониторинг радиационной и химической обстановки.

24 ноября террористы атаковали кварталы Алеппо содержащими хлор снарядами. Сообщалось, что в результате нападения пострадали как минимум 50 человек.

Сирийская армия нанесла ответный удар по позициям террористов. По некоторым данным, организовавшие химатаку боевики базируются к северу от Алеппо.