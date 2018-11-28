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Авиаудары коалиции США по Хаджину в Сирии привели к гибели шести человек

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Фото: REUTERS/Sonia Elks
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Авиаудары международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Хаджину в провинции Дейр-эз-Зор привели к гибели шести человек. Об этом сообщает гостелевидение Сирии в среду, 28 ноября.

Отмечается, что удар был нанесен по зданию, которое боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) использовали в качестве тюрьмы и удерживали там мирных жителей, передает «РИА Новости».

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористов, причем в САР они действуют без согласия официальных властей страны.

Ранее 25 ноября 14 членов одной семьи погибли в результате авианалета международной коалиции во главе с США на сирийскую деревню Шаафа (провинция Дейр-эз-Зор).

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