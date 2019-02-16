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Пентагон разрабатывает план создания буферной зоны на северо-востоке Сирии

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Фото: Global Look Press/Dennis Brack
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Пентагон разрабатывает план по созданию буферной зоны на северо-востоке Сирии с участием европейских стран, предположительно, чтобы защитить курдские силы от возможной угрозы со стороны Турции. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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Согласно плану, европейские страны развернут около 1,5 тыс. солдат, однако пока ни одна из стран не предоставила войска. В случае, если это произойдет, президент США Дональд Трамп оставит в Сирии около 200 солдат американской армии для помощи в командовании, управлении и разведке.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на Мюнхенской конференции безопасности отметил, что надеется на помощь европейских государств, если президент Трамп о ней попросит. Пока неизвестно, будет ли новая миссия вестись под флагом НАТО.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия пока не видит вывода американских войск из Сирии. В то же время российская сторона отмечает продолжение поддержки Соединенными Штатами курдских соединений.

11 февраля руководитель Центрального командования США Джозеф Вотел заявил, что вывод американских наземных войск из САР может начаться в течение ближайших недель.

В декабре прошлого года глава американского государства Дональд Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе американских войск из республики. После этого сроки ухода из страны постоянно передвигались. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране.

США и их союзники начали военную операцию в САР в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Целью этой операции они провозгласили борьбу с террористами ИГ.

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