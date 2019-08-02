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Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия. Об этом в четверг, 1 августа, сообщила Politico со ссылкой на двух американских официальных лиц.

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30 июля двое конгрессменов США, члены комитета по иностранным делам палаты представителей, республиканец Майкл МакКол и демократ Элиот Лэнс Энгель, обратились к Трампу с призывом ввести второй пакет санкций против РФ в рамках «дела Скрипалей».

Авторы письма призвали главу государства привлечь Россию к полной ответственности за использование химоружия в Европе. Они также раскритиковали американскую администрацию за то, что она оказалась неспособна отреагировать на «российскую агрессию».

Первый пакет санкций США против России в связи с «делом Скрипалей» вступил в силу 27 августа 2018 года. Тогда была введена лишь часть ограничений — запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.

В мае 2019 года замгоссекретаря США Андреа Томпсон заявила, что американская сторона подготовила второй пакет ограничений в связи с отравлением Скрипалей.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон утверждает, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», которое якобы разрабатывалось в России. Британская сторона обвинила Москву в причастности к инциденту. Россия неоднократно отвергала все обвинения.

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