Вашингтон ввел санкции против главы МИД Ирана

США вводят санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом в среду, 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации. По ее словам, Зариф для международного сообщества является «лицом иранского режима».

«Он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей», — сказала она, добавив, что министр также поддерживает преследования иранского народа со стороны режима исламской республики.

Представитель администрации пояснила, что для Вашингтона было очень важно сохранять возможности для дипломатии, однако теперь терпению американских властей пришел конец.

Также она указала, что Зариф был контактом предыдущей администрации на переговорах по ядерной сделке (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД). США вышли из СВПД более года назад, поэтому Вашингтон больше не считает действующего министра иностранных дел Ирана «приоритетным контактом».

«Если у нас будут контакты с Ираном, мы предпочтем контакты с кем-то, кто является значительной фигурой, принимающей решения», — отметила представитель американской администрации.

Она подчеркнула, что США слишком долго «потворствовали» Зарифу, рассматривали его как разумного и надежного чиновника. «Сегодня президент (США Дональд. — Ред.) Трамп решил, что с нас достаточно», — резюмировала она.

В американской администрации отметили, что Вашингтон продолжит кампанию «максимального давления» на Иран, пока ближневосточное государство не прекратит «безрассудную внешнюю политику», которая угрожает США и их союзникам, передает «РИА Новости».

Отношения между Ираном и США обострились после решения американского президента Дональда Трампа в мае 2017 года разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

В мае 2019 года Соединенные Штаты обвинили ближневосточное государство в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах. В июне Иран сбил американский беспилотник.

18 июля глава иранского МИДа Джавад Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров. 19 июля госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что президент Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.