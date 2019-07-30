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Трамп заявил о «непобедимости» Ирана на переговорах

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter в понедельник, 29 июля.

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«Просто запомните, иранцы никогда не выигрывали войн, но никогда не проигрывали на переговорах!», — отметил президент. При этом он не уточнил, что конкретно имеется в виду.

Отношения между Ираном и США обострились после решения Трампа в мае 2017 года разорвать ядерное соглашение («Совместный всеобъемлющий план действий» — СВПД) с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения исламской республикой условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

В мае 2019 года Соединенные Штаты обвинили ближневосточное государство в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливах. В июне Иран сбил американский беспилотник.

18 июля глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Тегеран не выйдет из ядерной сделки, однако степень соблюдения условий будет зависеть от действий партнеров.

19 июля Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что президент Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.

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