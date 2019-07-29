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Иран и Россия договорились расширять военное сотрудничество

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Военные ведомства Ирана и России подписали меморандум о взаимопонимании и расширении сотрудничества. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщило агентство Mehr.

«Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, и его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны», — заявил командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.

По его словам, документ был подписан в ходе его визита в Россию. 27 июля Ханзади приехал с трехдневным визитом в Санкт-Петербург для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России.

Иранский военачальник добавил, что Россия и Иран в ближайшем будущем могут провести совместные военно-морские учения в районе Ормузского пролива.

Парад в честь Дня ВМФ прошел в Санкт-Петербурге 28 июля. В этом году в нем участвовало более 4 тыс. моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, 43 боевые корабля и подводные лодки и 41 воздушное судно.

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