Помпео не пустили в Иран

Госсекретарь США Майк Помпео 29 июля в своем Twitter пожаловался, что его не пустили в Тегеран «поговорить прямо с иранским народом».

В это же время он посетовал на то, что глава МИД Ирана Джавад Зариф свободно приезжает в Штаты и «пользуется правом говорить свободно».

«Неужели факты режима Хаменеи настолько плохи, что он не может пустить меня сделать то же самое? Что если его народ услышит правду — нефильтрованную и не урезанную?» — добавил американский госсекретарь.

Отношения двух стран вновь обострились после решения Трампа разорвать ядерное соглашение с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Ираном условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Очередным витком эскалации стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах — норвежском Front Altair и японском Kokuka Courageous — произошли взрывы. Предположительно, суда были атакованы торпедами. В произошедшем США обвинили Иран.

19 июля Помпео подтвердил, что президент США Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.