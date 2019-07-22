Помпео рассказал об «упрашивании» России соблюдать договоры

США «упрашивали» Россию не нарушать договоренности. Об этом на встрече с американскими ветеранами рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«Когда Россия нарушала важные договоры, мы просто отправляли им письма и упрашивали остановиться», — цитирует его «РИА Новости».

17 июля в Женеве стартовали двухдневные переговоры между Россией и США по стратегической стабильности. Делегацию от РФ в ходе нового раунда обсуждений возглавил замглавы МИДа Сергей Рябков, а американскую группу — первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

До этого Рябков обсуждал вопросы стратегической безопасности с замглавы Госдепартамента по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в Праге 12 июня текущего года. Это были первые переговоры приостановки Вашингтоном и Москвой участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По итогам встречи замглавы российского МИДа тогда заявил, что воодушевлен конструктивным диалогом с представителем США, однако призвал международное сообщество не делать поспешных выводов, так как внешняя политика Соединенных Штатов непредсказуема.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. В июне обе палаты российского парламента приняли инициированный главой государства закон о приостановке участия РФ в договоре. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Договора РСМД.

Данное решение стало ответом на выход Соединенных Штатов из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. Конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как Россия информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. Кроме того, Минобороны РФ в ходе январского брифинга для иностранных военных атташе раскрыло характеристики вооружения, которые соответствуют документу. Однако представители США и ряда других стран тогда также проигнорировали мероприятие.