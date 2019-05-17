Одиночное плавание: США лишились союзников в противостоянии с Ираном

Соединенные Штаты, судя по всему, остаются без поддержки своих европейских союзников по НАТО в попытках силового давления на Иран. Направленная в район Персидского залива авианосная ударная группа ВМС США лишилась единственного участника операции — испанского фрегата. «Известия» разбирались в том, как попытки Белого дома убедить окружающих в росте угроз со стороны Тегерана наткнулись на реалистичные оценки партнеров Америки, которые явно не хотят оказаться втянутыми в потенциальный силовой конфликт Вашингтона с исламской республикой.

Минус испанский фрегат

Американские планы по укреплению военного присутствия на Ближнем Востоке на фоне очередного обострения отношений США с Ираном столкнулись с довольно неожиданной реакцией Европы. Во вторник Мадрид объявил о том, что фрегат испанских ВМС «Мендес Нуньес» — единственный европейский корабль в составе движущейся в Персидский залив авианосной ударной группы (АУГ) американских военно-морских сил — выйдет из состава группировки. Как сообщила газета El Pais, соответствующее решение приняла министр обороны Испании Маргарита Роблес. По информации издания, поводом для такого шага Мадрида стало нежелание Испании участвовать в возможном конфликте с Ираном.

«Мендес Нуньес» присоединился к АУГ во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» в апреле. Планируется, что группировка, в которую также входят ракетный крейсер Leyte Gulf и пять ракетных эсминцев, совершит переход через Средиземное море, потом пересечет Индийский и Тихий океаны и вернется в Испанию, пройдя Панамский канал и Атлантику.

Иран_1 Испанский фрегат «Мендес Нуньес» Фото: REUTERS/Javier Diaz

На тот период, в течение которого «Мендес Нуньес» должен был пребывать в составе АУГ, оперативный контроль над ним был передан командованию группы. Но в апреле миссия группировки была изменена — АУГ было решено направить в Персидский залив. Этот шаг, по словам помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, призван наглядно показать Ирану, что на «любые покушения на интересы» Соединенных Штатов и их союзников будет дан адекватный ответ.

Союзники, впрочем, таких замыслов Белого дома не разделяют и в потенциальный конфликт с исламской республикой втягиваться не хотят. Во всяком случае, именно так можно трактовать слова министра Роблес, которая, посещая авиабазу в Севилье, заявила, что, хотя Испания и остается партнером Соединенных Штатов, ее вооруженные силы взаимодействуют с американцами только в рамках НАТО и договоренностей США с Евросоюзом.

Поспорили об угрозе

Еще одним препятствием для попыток Вашингтона сформировать глобальное представление о росте опасности, которую представляет Иран, стало заявление британского генерал-майора Криса Гики . В беседе с репортерами заместитель командующего силами западной антитеррористической коалиции заявил, что какого-либо роста угроз со стороны Ирана и сил, которые поддерживает Тегеран, не наблюдается. Слова британского военачальника явно идут вразрез с политикой Белого дома, который через анонимных представителей администрации в последнее время неоднократно утверждал обратное.

Заявление Гики «является свидетельством международного скептицизма в отношении наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке, возникшего после совершенного в 2003 году вторжения в Ирак, которое было предпринято на основании оказавшихся ложными данных разведки», отмечает Associated Press. «Каких-либо подтверждений роста угрозы со стороны Ирана американские чиновники официально не представили», — добавляет агентство.

Иран_5 Самолет ВВС Ирана пролетает рядом с нефтяным танкером во время учений в Персидском заливе Фото: REUTERS/Fars News

Высказывания британца стало поводом для ответной критики со стороны американских военных, притом что подобные противоречия союзников публично озвучиваются нечасто. Отвечающее за Ближний Восток и Афганистан Центральное командование ВС США выступило с заявлением, в котором отметило, что слова Гики «не соответствуют выявленным достоверным угрозам» со стороны тех сил на Ближнем Востоке, которые действуют при поддержке Ирана. Командование также уведомило, что для всех сил коалиции, дислоцированных в Ираке и Сирии, введен повышенный уровень готовности.

В Лондоне при этом убеждают стороны в необходимости успокоиться. «Мы очень взволнованы риском случайного конфликта в результате эскалации, которая в действительности не нужна ни той, ни другой стороне, — заявил глава британского МИДа Джереми Хант. — Думаю, нужен период спокойствия, который позволит убедиться в том, что все понимают ход мыслей другой стороны».

Планы «ястребов»

Масла в огонь напряженной ситуации вокруг Ирана подлила The New York Times, которая со ссылкой на источники в американской администрации сообщила о подготовленном в Пентагоне плане отправки на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих в случае атаки со стороны Ирана или признаков ускорения работы Тегерана по созданию ядерного оружия . Изменения, внесенные в план, подготовленный и.о. министра обороны США Патрика Шэнахана, были разработаны «сторонниками жесткого подхода во главе с Джоном Болтоном, помощником Трампа по национальной безопасности», написала газета. Внесенные «ястребами» коррективы «не предусматривают возможности наземного вторжения в Иран, для которого понадобилось бы гораздо больше войск», указало издание.

Иран_4 Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein

Сам президент Дональд Трамп, впрочем, материал NYT опроверг, сообщив, что подобного плана не существует. При этом американский лидер добавил, что не задумываясь отправил бы подобный и даже больший контингент на Ближний Восток в случае нападения со стороны исламской республики, пишет USA Today.

Игра военными мышцами

Меры США по укреплению военного присутствия в ближневосточном регионе не ограничиваются отправкой в Персидский залив авианосной ударной группы «Авраама Линкольна». Соединенные Штаты также перебросили в регион стратегические бомбардировщики B-52. Кроме того, в одну из стран Персидского залива — региона, в котором на протяжении длительного времени уже действует ряд американских авиационных и морских баз — Пентагон отправляет батарею комплексов ПВО с ракетами Patriot.

Иран_3 Дозаправка в воздухе американского стратегического бомбардировщика B-52H Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Keifer Bowes/Handout via REUTERS

Фоном для наращивания группировки США в Персидском заливе стала ситуация в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Там 12 мая в результате взрывов были повреждены четыре торговых судна . Американские чиновники и спецслужбы поспешили заявить, что за диверсией могут стоять подконтрольные Ирану группировки. В Тегеране подобные утверждения опровергают, говоря, что отнюдь не стремятся к вооруженному конфликту с Соединенными Штатами, хотя и всегда готовы дать отпор своему ключевому идеологическому сопернику.

«Заложить основу для конфронтации»

Аналитики тоже не склонны полагать, что за актами саботажа в ОАЭ стоит Иран. «Атака против эмиратских и саудовских танкеров не имеет смысла», — отметила специалист по вопросам безопасности в странах Персидского залива из Гарвардского университета Дина Эсфандиари . В беседе с The Wall Street Journal она не стала строить предположений относительно того, кто организовал эту диверсию, однако отметила, что ряд чиновников, включая Болтона, «реально стремятся к военной конфронтации», при этом «масштаб всех получаемых ими разведывательных данных раздувается и используется для того, чтобы представить Иран в дурном свете или заложить основу для потенциальной военной конфронтации в будущем».

Иран_2 Поврежденный танкер «Андреа Виктори» в порту Фуджейры Фото: REUTERS/Satish Kumar

Заявление британского генерала «подтверждает худшие опасения, связанные с тем, что администрация Трампа лжет о полученных разведданных для того, чтобы проторить путь к еще одной катастрофической войне на Ближнем Востоке», считает Джон Рэйнуотер, исполнительный директор базирующейся в Калифорнии организации Peace Action , выступающей за поиск мирных путей решения стратегических проблем. «Отношения США с Ираном шли к нормализации после ядерной сделки до тех пор, пока Трамп не решил в одностороннем порядке из нее выйти, несмотря на проверяемое выполнение обязательств Ираном, — отметил он в интервью The Independent. — С тех пор администрация Трампа угрожала Ирану войной, пыталась подорвать его экономику санкциями и вынашивала планы переброски в регион 120 тыс. военнослужащих».

С критикой воинственного подхода Трампа к ситуации с Ираном выступили и ряд видных представителей Демократической партии США, которые намерены стать соперниками нынешнего главы государства на президентских выборах 2020 года. Так, сенатор Берни Сандерс заявил, что война с Ираном, к которой стремится Болтон, стала бы катастрофой, «во много раз худшей, чем война с Ираком». Бывший вице-президент Джо Байден отметил, что решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном и нынешние угрозы Белого дома свидетельствуют о том, что президент «вообще не занимается внешней политикой».

Срубили ядерный сук

Напряженность нынешней ситуации вокруг Ирана фиксируется на фоне ужесточения американских санкций против исламской республики . Ранее в мае США, стремясь полностью остановить иранский нефтяной экспорт, отменили действие всех исключений из санкционного режима, которые позволяли ряду покупателей приобретать иранские углеводороды. Иран в ответ на это отказался выполнять ряд обязательств, которые он принял на себя в рамках ядерной сделки.

Иран_6 Нефтегазовое месторождение Южный Парс в Иране Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz

Из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в рамках которого действие санкций против исламской республики приостанавливалось в ответ на заморозку ядерной программы ИРИ, США вышли в прошлом году . Этот шаг администрации Дональда Трампа критиковался всеми участниками глобальных усилий, направленных на урегулирование ситуации с оружейными проектами Тегерана.

В Вашингтоне, впрочем, решили не особенно церемониться и мнением других членов международного сообщества, в том числе собственных ключевых союзников, пренебречь. На фоне такого отношения отказ европейцев поддержать нынешнее нагнетание ситуации в Персидском заливе выглядит более чем обоснованным ответом Белому дому.