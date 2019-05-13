Москве слезам не верить: иранский ультиматум не касается России

Ультиматум президента Ирана Хасана Роухани о том, что страны-гаранты «ядерной сделки» должны выполнить свои обязательства перед исламской республикой в течение 60 дней, не касается России . Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный источник в иранских дипломатических кругах. Он также отметил, что текст письма иранского лидера в адрес всех участников сделки был одинаковым, но уточнил, что Тегеран четко разделяет позиции относительно РФ и европейских стран . В Совете Федерации «Известиям» подтвердили эту информацию, заявив, что Москва неукоснительно соблюдала все положения сделки и требования Ирана в большей степени относятся к европейским подписантам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Методом исключения

8 мая президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран возобновит работы по обогащению урана и приостановит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства перед его страной. Последние, как отметил Роухани, касаются банковской сферы и вопросов торговли иранской нефтью. При этом у других участников «ядерной сделки» есть 60 дней, чтобы начать исполнять обязательства по сделке.

Свои требования иранский лидер передал послам пяти государств-гарантов «ядерной сделки» — России, Великобритании, Франции, Германии и Китая.

Иран Президент Ирана Хасан Роухани Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Однако, как рассказал «Известиям» источник в дипломатических кругах Ирана, посыл исламской республики направлен в основном на европейских участников — с целью заставить их быстрее запустить платежный механизм для расчетов с Ираном без оглядки на США .

— Мы направили письма пяти участникам договора. Текст этих писем идентичен. Но это вовсе не означает, что наша позиция относительно России такая же, как, например, относительно Франции. Мы очень сильно различаем свою позицию в адрес России от своей позиции в адрес европейских стран , — подчеркнул источник.

На вопрос, означает ли это, что ультиматум иранского лидера не касается Москвы, источник ответил утвердительно .

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в беседе с «Известиями» подтвердил эту информацию . По его словам, иранские требования не касаются Москвы, поскольку последняя изначально была одним из самых активных сторонников ядерного соглашения и жестко осудила односторонний выход из него США.

— Проблема в том, что одна только Россия не может гарантировать выполнение этой сделки. Что же касается стран Европы, то они поддерживают сделку, но ничего противопоставить решению США перекрыть иранскую нефтяную торговлю не смогут , — сообщил сенатор. — То есть они будут на словах выступать за сделку, но в области практической политики единственное, на что они способны — попытаться дипломатически повлиять на позицию американской администрации.

По мнению политика, основная причина иранского ультиматума — последние санкции США против нефтяной промышленности исламской республики . 2 мая Вашингтон окончательно запретил импортировать нефть из Ирана и отменил ранее действовавшие исключения для восьми стран — основных покупателей топлива у Тегерана.

Иран Фото: REUTERS/Raheb Homavandi/File Photo

Сразу после объявления Хасана Роухани министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что ее страна может восстановить санкции против Ирана. Однако Россия не последует французскому примеру, уверен Алексей Пушков.

— Даже если Тегеран выйдет из сделки, восстанавливать санкции против него Москва не будет. Если мы пойдем по этому пути, то фактически встанем на сторону США в данном конфликте. И Россия ничего не получит от такого шага, напротив — это нарушит наши отношения с Ираном, которые за последние годы прошли уже не одно испытание и доказали свою эффективность, — подчеркнул политик. — Иран выполнил свою часть соглашения, это Штаты перешли к провокациям.

Сенатор также отметил, что еще один участник соглашения — Китай — также поддержит позицию России и присоединится к общим усилиям, чтобы убедить Трампа не идти на крайние меры. Однако сделку это не спасет — среди гарантов ядерной сделки произойдет раскол, и европейцы в конечном счете выберут США .

Как заявили «Известиям» в МИД КНР, Пекин считает поддержание и выполнение СВПД общей ответственностью всех сторон.

— Китайская сторона будет поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами и прилагать дальнейшие усилия для сохранения сделки , — отметили в ведомстве.

Уйти по-ирански

Причина ультимативной риторики Тегерана вызвана не только санкциями со стороны США, но и бездействием европейцев, считает заведующая сектором Ирана в Институте востоковедения РАН Нина Мамедова.

— Нужно иметь в виду, что это (ультиматум) дипломатический ответ на то, что 7 мая в Брюсселе так и не был принят реальный проект по противодействию американским санкциям. Это ответ на беззубое решение ЕС. Действенный механизм до сих пор так и не придумали, — констатировала эксперт.

Она также отметила, что даже по истечении заявленных 60 дней Иран вряд ли на самом деле выйдет из договора.

— Чисто технически, восстановление указанных в ультиматуме Роухани двух пунктов ядерной программы — запуск реактора в Араке и обогащение урана — ничего Ирану, кроме как финансовых издержек, не дает. А тратить лишние деньги, которых у исламской республики и так сейчас мало — из-за сокращения экспорта нефти, — будет весьма болезненно, — пояснила «Известиям» профессор.

Иран Неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза в Сибиу 9 мая 2019 года Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Невыполнение двух пунктов сделки дает странам – гарантам СВПД право считать соглашение недействительным и выйти из него по примеру США, подчеркнула Нина Мамедова. Однако ни Россия, ни Китай, ни страны ЕС не заинтересованы в таком развитии событий.

Иранский ультиматум стал одной из центральных тем саммита европейских лидеров в румынском городе Сибиу, который прошел 9 мая. Планировалось, что эта встреча станет первым собранием глав 27 европейских государств после выхода из союза Великобритании. Однако ввиду того что Лондон решил повременить с уходом и остаться в ЕС как минимум до октября, британская повестка отошла на второй план.

По итогам саммита в Сибиу президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз сделать всё, чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном. По его мнению, СВПД в его оригинальной редакции от 2015 года уже недостаточен и его необходимо дополнить «с учетом иранской деятельности в ракетной сфере и его активности в регионе». Макрон также заявил, что если Иран всё же выйдет из сделки, то ответственны за это будут именно США. «Не удастся вывернуть это так, будто в этом виноваты европейцы», — подчеркнул французский лидер.

С ним была солидарна и канцлер Германии Ангела Меркель. Она осудила действия Ирана, подчеркнув, что последний должен сознавать, что он делает. Однако тут же сгладила свой пассаж и добавила, что «конфликта никто не хочет, и важно, чтобы Европа придерживалась единой позиции».

Примечательно, что иранский ультиматум был озвучен 8 мая — ровно год назад Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и пообещал восстановить все санкции против исламской республики. К последним также относятся вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. По состоянию на сегодняшний день, основные импортеры иранского топлива — Китай и Индия — продолжают закупать нефть у исламской республики.