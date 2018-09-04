Меры защиты: Брюссель пытается сохранить сотрудничество с Тегераном

Европейский союз (ЕС) работает над дополнительными мерами, которые помогли бы сохранить экономическое сотрудничество с Ираном. Об этом «Известиям» сообщили в Европейской комиссии (ЕК). Эти меры Брюссель прорабатывает при тесном сотрудничестве с каждым государством — членом Евросоюза — они будут действовать наравне со статутом, блокирующим действие экстерриториальных санкций США. Эту информацию «Известиям» подтвердили и в МИД Франции. Между тем ранее стало известно, что сотрудничество с Ираном приостановили такие крупные европейские компании, как Total, Air France, British Airways и Siemens.

Евросоюз подтвердил приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерному разоружению Ирана. Отмена санкций и нормализация торгово-экономических отношений являются ключевой составляющей ядерной сделки, подчеркнули в Еврокомиссии. Именно поэтому ЕС стремится защитить от действия американских санкций свои компании, сотрудничающие с Ираном.

— Вдобавок к блокирующему статуту Брюссель тесно работает с государствами-участниками и другими партнерами над формированием конкретных мер, направленных на поддержание сотрудничества с Ираном в ключевых экономических секторах, в особенности в банковской, финансовой, торговой, инвестиционной сферах, а также в сфере энергетики и транспорта, — заявили «Известиям» в ЕК.

При этом предоставить конкретную информацию о разрабатываемых мерах в Еврокомиссии отказались. Также в Брюсселе не стали объяснять и причины ухода из Ирана таких крупных компаний, как французские Total и Air France, британская British Airways и немецкая Siemens.

— Мы не будем комментировать частные случаи. Европейские компании ведут свой бизнес в соответствии с национальными законодательствами и правовыми нормами ЕС. Это значит, что они вольны выбирать, продолжать им сотрудничать с Ираном или нет, — подчеркнули в ЕК. — Суть блокирующего статута заключается в том, чтобы защитить европейский бизнес от внешнего давления и позволить ему самостоятельно принимать решения.

В МИД Франции «Известиям» пояснили, что новые меры должны в первую очередь защитить финансовые каналы и механизмы финансирования иранских проектов.

— Франция отстаивает выполнение Венского соглашения (СВПД. — «Известия») всеми сторонами. Мы с европейскими партнерами разрабатываем средства, с помощью которых Тегеран извлек бы максимальную экономическую выгоду, предусмотренную в соглашении. Для этого, в частности, надо разработать механизмы, защищающие каналы финансирования иранских проектов, — подчеркнули во французском внешнеполитическом ведомстве.

7 августа 2018 года, когда начали действовать санкции США против Ирана, в силу вступила обновленная версия блокирующего статута Евросоюза. Этот документ был разработан в 1996 году, чтобы защитить европейские компании от американских ограничений в связи с американскими санкциями против Кубы, Ливии и Ирана. Тогда противоречия были улажены и блокирующий статут в силу не вступил. Речь о его активации зашла в 2018 году, когда США вышли из ядерной сделки и пригрозили санкциями компаниям, работающим в Иране.

Присутствие европейского бизнеса в Иране зависит исключительно от его экономических интересов. Крупные предприятия, деятельность которых тесно связана с США, уйдут из страны независимо от шагов Евросоюза, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин. По его мнению, при любом раскладе полностью изолировать Иран у Штатов не выйдет.

— Несмотря на уход европейских предприятий, американцы уже не смогут помешать сотрудничеству крупнейших международных концернов с Ираном. Есть Китай, Индия, Россия, которые продолжат работу с Тегераном в полном объеме, — сказал «Известиям» эксперт. — Что касается Евросоюза, то он пытается показать США, что они слишком высоко подняли ставки и должны учитывать интересы своих ближайших союзников. Это предупреждение начальникам в Вашингтоне.

С момента заключения СВПД прошло не так много времени, чтобы новые игроки могли обосноваться в Иране, поэтому сворачивание сотрудничества не станет для них большой проблемой, отметила заведующая сектором Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова. По ее словам, ЕС сейчас предпринимает недостаточно эффективные шаги по сохранению торгово-экономического сотрудничества с Ираном.

— Евросоюзу будет сложно выплачивать компенсации. Поэтому Брюссель должен конкретнее формулировать меры по поддержке компаний, которые хотят и дальше работать в Иране. Компаниям это выгодно, ведь изначально Тегеран предоставил им очень выгодные условия для работы, — сказала «Известиям» Нина Мамедова. — Иранская проблематика расколола отношения Евросоюза и США, и, видимо, эта трещина будет расширяться.

Ранее стало известно, что вдобавок к защите европейских предприятий Брюссель принял пакет финансовой поддержки проектов в Иране, тем самым подчеркнув свою приверженность ядерной сделке. Первый пакет в поддержку устойчивого экономического и социального развития Ирана составляет €18 млн. Из них €8 млн пойдут на помощь частному сектору, €8 млн — на работу в сфере защиты окружающей среды, а €2 млн — на снижение вреда от потребления наркотиков, сообщили «Известиям» в ЕК. В Брюсселе подчеркнули, что расширенный пакет помощи Ирану составляет €50 млн и является одним из условий заключенного в 2015 году СВПД.