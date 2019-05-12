Иран пригрозил «ударить в голову» США

Иран нанесет США «удар в голову», если Вашингтон предпримет какие-либо силовые действия против республики. Об этом заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде, комментируя военное присутствие американцев в Персидском заливе.

«Если (американцы — ред.) сделают ход, мы ударим их в голову», — сказал военный, его слова приводит Al Arabia в воскресенье, 12 мая.

Как подчеркнул Хаджизаде, ранее военное присутствие США в заливе было бы серьезной угрозой, но теперь она превратилась в «возможность».

Неделей ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон направит к берегам Ирана авианосную ударную группу «Авраам Линкольн» и оперативную группу бомбардировщиков. Он пояснил, что так США дают понять Тегерану, что на «любые покушения на интересы Штатов или наших союзников будет дан ответ с точки зрения силы».

Также США заявили об ужесточении политики против Тегерана из-за якобы нарушения арабской страной «ядерного соглашения». Вашингтон разорвал сделку и ввел новые санкции, в том числе запретив любой экспорт нефти из Ирана. При этом часть вооруженных сил стран — Корпус стражей исламской революции — был признан террористической организацией.