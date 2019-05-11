США развернут на Ближнем Востоке ЗРК Patriot и корабль Arlington из-за Ирана

Вашингтон намерен развернуть на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, а также военный корабль Arlington в связи с обострением отношений с Ираном. Об этом говорится в заявлении Пентагона, распространенном в пятницу, 8 мая.

«Эти подразделения присоединятся к ударной группе военно-морских сил во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактической группе бомбардировщиков на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении, цитирует ТАСС.

США ранее заявили о росте угрозы со стороны Ирана и направили в регион авианосную ударную группировку и стратегические бомбардировщики.

Ситуация в регионе накалилась после заявления иранских властей о планах «прекратить выполнение некоторых обязательств» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

8 мая Иран уведомил членов договора о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

Договор СВПД был заключен летом 2015 года между Ираном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. Согласно документу, Тегеран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций.

США решили выйти из СВПД в мае 2018 года. Тогда глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на заключенную сделку.