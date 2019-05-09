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Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию с ядерной сделкой по Ирану

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин в четверг, 9 мая, обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану», — сказал представитель Кремля.

По его словам, также затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

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Песков добавил, что «президент также поздравил участников совещания с Днем Победы».

8 мая Иран уведомил членов договора от 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране указали, что меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

На следующий день европейская тройка посредников ООН — Великобритания, Германия и Франция — отвергла ультиматум Ирана по СВПД. Страны заявили о приверженности ядерной сделке и призвали Тегеран продолжать ее выполнять.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французская сторона выступает за дополнение СВПД с учетом иранской ядерной программы.

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