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Великобритания, Германия и Франция отвергли ультиматум Ирана по СВПД

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Michael Weber
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Европейская тройка посредников ООН — Великобритания, Германия и Франция — отвергла ультиматум Ирана по Совместном всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом говорится в распространенном в четверг, 9 мая, совместном заявлении трех государств.

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«Мы отвергаем любые ультиматумы и будем оценивать выполнение Ираном соглашения на основании действий Ирана в отношении его ядерных обязательств по СВПД и Договору о нераспространении ядерного оружия», — цитирует заявление ТАСС.

Страны заявили о приверженности ядерной сделке и призвала Тегеран продолжать ее выполнять.

8 мая Иран уведомил членов договора от 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Президент Ирана Хасан Роухани добавил, что Тегеран готов к переговорам с европейскими странами в рамках ядерной сделки.

«У европейских стран есть 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном», — сказал он.

В Иране указали, что меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что Тегеран будет выходить из ядерной сделки поэтапно.

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