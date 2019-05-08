Иран заявил о поэтапном выходе из ядерной сделки

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран будет выходить из ядерной сделки поэтапно.

«Мы поставили на повестку дня выход из СВПД, и этот выход будет осуществляться поэтапно», — цитирует слова Аракчи телерадиокорпорация IRIB в своем Telegram-канале.

8 мая Иран уведомил членов договора от 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять обязательства по документу — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

В Иране указали, что меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

В ответ США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике. Ограничения коснутся как производителей, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана.

США решили выйти из СВПД, отменяющего санкции против Тегерана, в обмен на отказ страны от ядерных разработок, в мае 2018 года. Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря не заключенную сделку.