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Трамп предложил руководству Ирана провести двустороннюю встречу

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Фото: TASS/AP/Evan Vucci
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Американский президент Дональд Трамп искренне предлагает руководству Ирана провести двустороннюю встречу. Об этом заявила спецпомощник главы Белого дома, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс в ходе телефонного брифинга для журналистов в среду, 8 мая.

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По ее словам, Трамп надеется, что предложение будет принято. «Он (Трамп. — Ред.) надеется, что они (Тегеран. — Ред.) примут их и начнут строить будущее, которого заслуживает народ Ирана», — цитирует Коутс ТАСС.

Со своей стороны спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук отметил, что Вашингтон будет и дальше оказывать максимальное давление на Тегеран, передает «Интерфакс». Давление будет продолжаться, пока Иран не откажется от своих «дестабилизирующих амбиций», подчеркнул он.

Ранее 8 мая Иран официально уведомил пятерых членов договора от 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять часть обязательств по документу.

В мае 2018 года США решили выйти из СВПД, отменяющего санкции против Тегерана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Президент США Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции. В Вашингтоне намерены свести до нуля экспорт иранской нефти и грозят санкциями странам, продолжающим закупки.

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