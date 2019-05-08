Трамп предложил руководству Ирана провести двустороннюю встречу
Американский президент Дональд Трамп искренне предлагает руководству Ирана провести двустороннюю встречу. Об этом заявила спецпомощник главы Белого дома, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс в ходе телефонного брифинга для журналистов в среду, 8 мая.
По ее словам, Трамп надеется, что предложение будет принято. «Он (Трамп. — Ред.) надеется, что они (Тегеран. — Ред.) примут их и начнут строить будущее, которого заслуживает народ Ирана», — цитирует Коутс ТАСС.
Со своей стороны спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук отметил, что Вашингтон будет и дальше оказывать максимальное давление на Тегеран, передает «Интерфакс». Давление будет продолжаться, пока Иран не откажется от своих «дестабилизирующих амбиций», подчеркнул он.
Ранее 8 мая Иран официально уведомил пятерых членов договора от 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять часть обязательств по документу.
В мае 2018 года США решили выйти из СВПД, отменяющего санкции против Тегерана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.
Президент США Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции. В Вашингтоне намерены свести до нуля экспорт иранской нефти и грозят санкциями странам, продолжающим закупки.