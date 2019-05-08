Роухани заявил о прекращении выполнения обязательств по двум пунктам СВПД

Тегеран частично приостановит выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду, 8 мая, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Трансляцию его выступления вел телеканал Press TV.

«Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды», — сказал Роухани.

Вместе с тем он отметил, что это еще не конец соглашению, передает телеканал.

«Сегодня еще не конец для ядерной сделки», — заявил президент Ирана.

Роухани также добавил, что Тегеран готов к переговорам с европейскими странами в рамках ядерной сделки.

«У европейских стран есть 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном», — сказал он.

Кроме того, сообщается, что Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая, что прекращает выполнять отдельные пункты в рамках СВПД.

Главам дипмиссий перечисленных государств было доставлено послание президента Ирана Хасана Роухани, в котором он разъяснил позицию страны по этому поводу.

В мае 2018 года США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Тегерана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Президент США Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции. В Вашингтоне намерены свести до нуля экспорт иранской нефти и грозят санкциями странам, продолжающим закупки.

30 апреля Роухани пообещал продолжить поставки нефти вопреки запрету США.