Прямой эфир

Роухани заявил о прекращении выполнения обязательств по двум пунктам СВПД

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тегеран частично приостановит выполнение ряда обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в среду, 8 мая, заявил президент Ирана Хасан Роухани. Трансляцию его выступления вел телеканал Press TV.

Оставь надежду, всякий нефть ввозящий: чем грозят санкции против Ирана
Желание США заблокировать иранский топливный экспорт не приведет к смене режима в стране

«Мы прекращаем выполнять условия по двум пунктам СВПД. Они касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у нас обогащенного урана и тяжелой воды», — сказал Роухани.

Вместе с тем он отметил, что это еще не конец соглашению, передает телеканал.

«Сегодня еще не конец для ядерной сделки», — заявил президент Ирана.

Роухани также добавил, что Тегеран готов к переговорам с европейскими странами в рамках ядерной сделки.

«У европейских стран есть 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном», — сказал он.

Кроме того, сообщается, что Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая, что прекращает выполнять отдельные пункты в рамках СВПД.

Главам дипмиссий перечисленных государств было доставлено послание президента Ирана Хасана Роухани, в котором он разъяснил позицию страны по этому поводу.

В мае 2018 года США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Тегерана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Президент США Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции. В Вашингтоне намерены свести до нуля экспорт иранской нефти и грозят санкциями странам, продолжающим закупки.

30 апреля Роухани пообещал продолжить поставки нефти вопреки запрету США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о «заговоре» Ирана против США в Персидском заливе
В Европе осудили решение США не продлевать послабления по Ирану

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017