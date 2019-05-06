СМИ сообщили о «заговоре» Ирана против США в Персидском заливе

Израиль передал США данные о предполагаемом намерении Ирана нанести ущерб американским интересам в Персидском заливе. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщает портал Axious со ссылкой на собственные источники.

«Всё еще не ясно, что иранцы попытаются сделать, и как они это планируют совершить, но совершенно очевидно, что температура в Иране повышается в связи с растущим давлением со стороны США», — рассказал источник.

По информации портала, данные об иранском «заговоре» были переданы в Вашингтон перед тем, как помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом в качестве сигнала Тегерану направит в зону оперативной ответственности Центрального командования американских ВС (СЕНТКОМ), куда входят Ближний Восток и Северная Африка, ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем Abraham Lincoln, а также тактическую группу бомбардировщиков, передает ТАСС.

Как отмечает Axious, сведения были собраны спецслужбами Израиля, в первую очередь разведкой «Моссад». Их обсуждали две недели назад на американо-израильских переговорах в Белом доме. Эти данные, по информации портала, стали одной из причин решения, объявленного Болтоном.

Ранее в этот же день Болтон заявил, что США готовы ответить силой на посягательство со стороны Ирана на интересы Вашингтона и его союзников.

В мае 2018 года США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Ирана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Однако президент США Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции, в том числе вторичные. В Вашингтоне намерены свести до нуля экспорт иранской нефти и грозят санкциями странам, продолжающим закупки.

30 апреля президент Ирана Хасан Роухани пообещал продолжить поставки нефти вопреки запрету США.