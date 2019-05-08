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В Кремле прокомментировали заявление Ирана по СВПД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Говорить о возможности присоединения России к санкциям против Ирана в связи с решением Тегерана о приостановке ряда обязательств по ядерной сделке пока преждевременно. Об этом в среду, 8 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Нет, пока об этом предварительно говорить, пока нужно просто трезво оценить ситуацию, обменяться позициями на сей счет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента назвал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки серьезной, «спровоцированной предыдущими волюнтаристскими решениями».

«Я хочу напомнить, что президент именно говорил о том, что непродуманные, волюнтаристские решения, которые ведут к необоснованному давлению на Иран, как раз провоцируют дальнейшие нежелательные шаги, с которыми мы сейчас и сталкиваемся», — отметил Песков.

По его словам, сейчас «нужен анализ этой ситуации и контакты по линии дипломатических ведомств».

Ранее 8 мая Иран официально уведомил пятерых членов договора 2015 года (Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай. — Ред.) о решении прекратить выполнять часть обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В мае 2018 года США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Тегерана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Президент США Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции. В Вашингтоне намерены свести до нуля экспорт иранской нефти и грозят санкциями странам, продолжающим закупки.

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