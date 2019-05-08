Лавров призвал европейских партнеров к выполнению СВПД в отношении Ирана

Россия будет призывать европейских партнеров к выполнению в полном объеме обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в отношении Ирана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД исламской республики Джавадом Зарифом.

По мнению российского дипломата, единственными шагами, которые смогут урегулировать ситуацию вокруг СВПД, станет убеждение остальных участников плана в выполнении ими своих обязательств. Об этом в среду, 8 мая, сообщил «Интерфакс».

«Для Ирана важно, чтобы этот механизм позволял экспортировать иранскую нефть; мы поддерживаем это абсолютно законное требование, которое закреплено в СВПД», — подчеркнул он.

Ранее 8 мая Иран официально уведомил пятерых членов договора 2015 года (Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай. — Ред.) о решении прекратить выполнять часть обязательств СВПД. В Кремле отметили, что говорить о возможности присоединения России к санкциям против Ирана в связи с решением Тегерана о приостановке ряда обязательств по ядерной сделке пока преждевременно.

В мае 2018 года США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, отменяющего санкции против Тегерана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Президент США Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции. В Вашингтоне намерены свести до нуля экспорт иранской нефти и грозят санкциями странам, продолжающим закупки.