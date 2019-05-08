Эксперт допустил запуск Ираном военной ядерной программы

Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с «Известиями» допустил, что Иран запустит военную ядерную программу. Так он прокомментировал приостановку Тегераном выполнение части обязательств по ядерной сделке.

Ранее Иран официально уведомил оставшихся пятерых членов договора 2015 года (Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай. — Ред.) о решении прекратить 8 мая выполнять часть обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), спустя ровно год после объявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из него в одностороннем порядке.

По мнению Багдасарова, пока у власти в США находится Трамп, сохранить ядерную сделку не получится.

«Иранцы будут потихонечку создавать свою ядерную программу, в том числе, возможно, в военном направлении. Будет обострение ситуации», — считает политолог.

Он подчеркнул, что иранцы не видят необходимости в дальнейшем соблюдении своих обязательств по соглашению. Одна из причин заключается в том, что американцы создали сложные условия европейским компаниям, которые собирались работать в Иране.

В 2015 году Иран и «шестерка» международных посредников достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Как итог был принят СВПД, выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Однако в мае 2018-го США решили выйти из соглашения. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, включая вторичные — то есть в отношении стран, ведущих бизнес с Ираном.

Также в Вашингтоне озвучили цель довести экспорт иранской нефти до нуля, пишет «РИА Новости». 30 апреля президент Ирана Хасан Роухани пообещал продолжить поставки нефти вопреки запрету США.