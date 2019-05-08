В Совфеде сочли дипломатическим демаршем решение Ирана по СВПД

Уведомление властей Ирана о приостановке исполнения некоторых обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) может рассматриваться как дипломатический демарш, но еще не является отказом от ядерной сделки. Такое мнение высказал в среду, 8 мая, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Уведомление Ирана послам Германии, Великобритании, Китая и России о приостановке исполнения «некоторых обязательств» в рамках так называемой ядерной сделки — это еще не отказ от сделки, а, скорее, дипломатический демарш», — написал он в Facebook.

Сенатор отметил, что решение Тегерана не приветствуется, но объяснить его довольно просто, пишет «Газета.ру». По его словам, несоблюдение договоренностей по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды «напрямую не ведет к существенным последствиям». При этом, по его словам, обещание Ирана вернуться к модернизации ядерного реактора на тяжелой воде, «уже может фактически привести к срыву сделки»

«Очень хотелось бы надеяться на то, что всё ограничится дипломатией, а не реальным выходом Ирана из соглашения. Но насколько в этом заинтересованы европейские союзники США — а именно им в первую очередь адресован демарш, — покажет время», — отметил Косачев.

Он добавил, что у Европы есть шанс продемонстрировать, в какой мере она обладает суверенной внешней политикой и влиянием в мире.

Ранее в среду президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран прекращает выполнять условия по двум пунктам СВПД, которые касаются остановки на 60 суток продаж обогащенного урана и тяжелой воды.

В мае 2018 года США решили выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), отменяющего санкции против Тегерана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Президент США Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции. В Вашингтоне намерены свести до нуля экспорт иранской нефти и грозят санкциями странам, продолжающим закупки.