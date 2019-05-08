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США ввели очередные санкции против Ирана

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, подписал указ о введении ограничительных мер в отношении добычи и производства металлов в Иране. Текст документа опубликовал Белый дом.

Согласно указу, новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике.

Ограничения коснутся как производителей металла, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана. Их активы в юрисдикции США могут быть блокированы по решению американского минфина.

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«Сегодняшние действия нацелены на доходы Ирана от экспорта промышленных металлов — 10% его экспорта — и предупреждают другие страны о том, что иранская сталь и другие металлы больше не будут допускаться в ваши порты», — заявил Трамп, комментируя указ.

Американский лидер предупредил, что Иран может ожидать «дальнейших действий», если фундаментальным образом не изменит свое поведение.

Также Трамп напомнил, что ровно год назад в этот же день он «резко укрепил» национальную безопасность США, прекратив участие Вашингтона в «ужасном» ядерном соглашении с Ираном.

В ноябре 2018 года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики. При этом несколько стран получили «разрешение» закупать нефть у Ирана до мая 2019 года. В этом списке оказались Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Тайвань, Южная Корея и Турция.

Иран и шестерка международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), известный также как «ядерная сделка», в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь Евросоюз и США обещали отменить санкции.

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