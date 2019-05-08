В США заявили о желании вести переговоры с Ираном о новом договоре

Вашингтон хочет вести переговоры с Ираном о новом договоре. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Arabiya спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, передает 8 мая агентство «РИА Новости».

Предположительно, речь идет о ядерной сделке между двумя странами.

«США хотят вести переговоры с Ираном о новом договоре. В случае его заключения он будет предложен для ратификации Конгрессу в качестве соглашения», — сказал он.

Хук также отметил, что Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном, но приложат все усилия, что заставить страну изменить свое поведение.

Ранее 8 мая Иран официально уведомил пятерых членов договора от 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — Францию, Великобританию, Германию, Россию и Китай — о решении прекратить выполнять часть обязательств по документу.

В мае 2018 года США решили выйти из СВПД, отменяющего санкции против Тегерана в обмен на отказ страны от ядерных разработок. Документ был подписан при содействии Китая, Франции, России, Германии и Великобритании.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заподозрил Тегеран в невыполнении условий сделки и объявил о намерении возобновить рестрикции. В Вашингтоне намерены свести до нуля экспорт иранской нефти и грозят санкциями странам, продолжающим закупки.