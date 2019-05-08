СМИ сообщили о готовящихся новых санкциях США против Ирана

Администрация США планирует ввести новые санкции против Ирана. Об этом в среду, 8 мая, сообщает газета The Hill со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Совета национальной безопасности Тима Моррисона.

По его словам, санкции будут введены очень скоро. Эту информацию подтвердил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

22 апреля стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа и страны — союзники США намерены расширять кампанию по экономическому давлению на Тегеран.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

В ноябре Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики. При этом несколько стран получили «разрешение» закупать нефть у Ирана до мая 2019 года. В этом списке оказались Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Тайвань, Южная Корея и Турция.