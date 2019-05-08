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СМИ сообщили о готовящихся новых санкциях США против Ирана

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Фото: Global Look Press/Ahmad Halabisaz
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Администрация США планирует ввести новые санкции против Ирана. Об этом в среду, 8 мая, сообщает газета The Hill со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Совета национальной безопасности Тима Моррисона.

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По его словам, санкции будут введены очень скоро. Эту информацию подтвердил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

22 апреля стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа и страны — союзники США намерены расширять кампанию по экономическому давлению на Тегеран.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

В ноябре Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики. При этом несколько стран получили «разрешение» закупать нефть у Ирана до мая 2019 года. В этом списке оказались Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Тайвань, Южная Корея и Турция.

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