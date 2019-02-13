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США расширили санкции против Ирана

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Фото: REUTERS/Morteza Nikoubazl
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Соединенные Штаты расширили ограничительные меры против Исламской Республики Иран, внеся в секционный список две организации и девять физических лиц. Об этом сообщается на сайте минфина США.

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В заявлении ведомства говорится, что данный шаг является частью усилий по «противодействию кибератакам иранского режима», которые нацелены на госструктуры и граждан США как внутри страны, так и за ее пределами.

Кроме того, стало известно, что американские власти обвинили бывшую сотрудницу разведуправления военно-воздушных сил США Монику Уитт в передаче секретных данных Исламской Республике Иран (ИРИ). Всего бывшей сотруднице спецслужб вменяют семь преступных эпизодов. Все они связаны с участием в заговоре с целью передачи конфиденциальной информации и взломом компьютеров, пишет ТАСС.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписантами которого также выступили Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают автомобильный сектор, торговлю компьютерными программами для промышленных предприятий, природными ископаемыми и металлами, в том числе драгоценными, а также нефтяной сектор исламской республики.

В январе текущего года США в очередной раз расширили ограничительные меры против Ирана. 4 февраля санкции в отношении двух граждан республики и одной иранской компании ввел Европейский союз.

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