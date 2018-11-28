Обогащение Ираном: Европа сделает аналог SWIFT вместе с Россией

Россия принимает участие в разработке европейского аналога SWIFT. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Еврокомиссии. По словам представителя организации, цель новой платформы — обеспечить легальный денежный оборот с иранскими компаниями, несмотря на санкции США против Тегерана. Система направлена на поддержание сотрудничества с исламской республикой в нефтегазовом и финансовом секторах, торговле, инвестициях и транспорте. Участие России в разработке такой системы может облегчить ей решение собственных стратегических задач, таких как переход к международным расчетам в нацвалютах, считают эксперты.

Компания спецназначения

В работе над механизмом, позволяющим совершать трансакции с Ираном в обход американских санкций, задействованы участники «ядерной сделки» — Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия, сообщил «Известиям» официальный представитель Еврокомиссии. К реализации проекта допущены также и другие государства ЕС.

Европейский аналог SWIFT создается в рамках компании специального назначения (Special Purposed Vehicle, SPV), пояснили в пресс-службе Еврокомиссии. 24 сентября в Нью-Йорке прошла министерская встреча участников сделки по иранской ядерной программе. Они «подтвердили свою поддержку дальнейшей работы, направленной на внедрение специального механизма».

свифт Фото: Global Look Press/Daniel Kalker/dpa

— Мы работаем с Россией как с одним из участников «ядерной сделки», — заявили в пресс-службе Еврокомиссии. — Кроме того, общая цель — открыть SPV другим странам в мире. Однако эту область еще предстоит разработать, и на данном этапе прогнозирование будет преждевременным.

Наперекор санкциям

С помощью создаваемой системы в Евросоюзе рассчитывают преодолеть затруднения, возникшие из-за отключения Ирана от системы SWIFT в результате американских санкций. Основные трудности — это существенные ограничения в расчетах международного бизнеса с иранским, в первую очередь в таких сферах, как поставки нефти и газа, финансы, торговля, инвестиции и транспорт, сказали в Еврокомиссии.

В мае 2018 года США вышли из «ядерной сделки» и возобновили санкции против Ирана. Меры предусматривали в том числе отключение страны от системы SWIFT. Причиной такого решения, по словам американского президента Дональда Трампа, стали продолжающиеся Ираном разработки ядерного оружия в нарушение заключенных договоренностей. Другие страны, участвующие в «ядерной сделке», не согласились с позицией США. Представитель Еврокомиссии сообщил «Известиям», сославшись на данные Европейской службы внешних связей, что нарушений условий сделки со стороны Ирана обнаружено не было.

свифт Платформы добычи нефти на нефтяных месторождениях в Персидском заливе REUTERS/Raheb Homavandi

Затем Еврокомиссия обнародовала перечень мер, которые должны были помочь европейским предприятиям продолжить работу с Ираном вопреки санкциям США. В Вашингтоне заявили, что ограничительные меры могут затронуть и компании из ЕС, работающие с Тегераном. Ряд европейских политиков, например министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, призывали Евросоюз к созданию собственной независимой финансовой системы, которая может заменить SWIFT.

Справка «Известий» SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) — это система обмена так называемыми финансовыми сообщениями. Она объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира и обеспечивает передачу порядка 1,8 млрд сообщений в год. В России более 600 участников SWIFT, включая ЦБ и крупнейшие банки.

Без России никуда

Участие РФ в разработке общеевропейского аналога SWIFT должно будет повысить авторитет российского банковского сектора в глазах делового сообщества ЕС, считает руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. По его словам, архитектура решений подобных SWIFT понятна, однако ее создание требует довольно существенных инвестиций. Впрочем, если в результате Россия сможет влиять на развитие системы, то инвестиции должны будут окупиться. Например, функционал новой платформы может быть расширен в сторону расчетов в нацвалютах, что соответствует стратегической задаче РФ по дедолларизации экономики.

Участие России в разработке европейского SWIFT действительно может помочь нашей стране сократить торговые расчеты в долларах, уверен президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец. Преимуществом новой системы может стать включение в ее функционал обмена не только финансовыми, но и хозяйственными сообщениями между корпорациями.

свифт Владимир Козинец Фото: Ассоциация корпоративных казначеев

У России уже есть опыт создания аналогичных финансовых систем. Так, в ответ на угрозы ужесточения санкций в виде отключения от SWIFT ЦБ разработал собственную альтернативу — систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Фактически это сервис по обмену финансовой информации в форматах SWIFT по внутрироссийским операциям. Он был запущен в 2014 году, в 2017-м началась модификация платформы. ЦБ планировал закончить доработку системы к 2018–2019 годам. Тогда компании получат специальные форматы обмена финансовыми сообщениями, минуя систему банк–клиент, следует из информации ЦБ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал о готовности России присоединиться к европейской альтернативе SWIFT. По его словам, появление такой системы могло бы стать ответом на ограничения, вводимые со стороны США по отношению и к предприятиям, и к финансовым институтам, которые рассчитываются в американской валюте.

В пресс-службе Минфина запрос «Известий» об участии в разработке европейского SWIFT переадресовали в Центробанк. В пресс-службе регулятора не ответили на вопросы «Известий».

На сегодняшний день услугами СПФС пользуются более 400 организаций, в числе которых банки, Федеральное казначейство и ряд юридических лиц. Все они — резиденты России, но законодательство предоставляет возможность подключения к этой системе и нерезидентам.