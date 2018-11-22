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МИД выразил сожаление по поводу отключения Ирана от системы SWIFT

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Фото: Global Look Press/Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance
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Россия сожалеет, что Евросоюз пошел на поводу у нелегитимных санкций США и отключил банки иранской юрисдикции от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом 22 ноября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Мы с сожалением констатируем, что расположенное в Брюсселе общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — SWIFT подчинилось нелегитимным антииранским санкциям, введенным администрацией Трампа в ноябре», — приводит ее слова «РИА Новости».

SWIFT заранее предупредила, что приостанавливает доступ банков из Ирана к своим инструментам. Решение последовало после выхода Вашингтона из иранской ядерной программы и возобновления санкций.

Отключение от межбанковской системы коснулось не только банков в Иране, но и банков в других странах, учредителями которых выступают иранские кредитные организации. В частности, 12 ноября от SWIFT был отключен белорусский «Банк Торговый Капитал», владельцем которого, по данным портала «Tut.by», является иранский банк Tejarat.

8 мая  президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Эта сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

7 августа Вашингтон восстановил первый блок санкций в отношении Тегерана. Он затрагивает автомобильный сектор, торговлю графитом, углем, рядом компьютерных программ для промышленных предприятий, золотом и другими металлами.

Второй блок ограничительных мер вступил в силу 5 ноября. Эти санкции затронули энергетический сектор. Их целью является максимальное снижение иранского экспорта нефти. Однако восьми странам власти США выдали временные разрешения на импорт топлива из этой республики. Речь идет о Китае, Тайване, Японии, Южной Корее, Индии, Турции, Италии и Греции.

SWIFT является межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. К ней подключено более 10,8 тыс. крупнейших организаций более чем в 200 странах.

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