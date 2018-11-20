Посол Ирана заявил об отсутствии планов выхода Тегерана из СВПД
Иран пока не собирается выходить из ядерной сделки, однако власти страны могут рассматривать разные сценарии. Об этом 20 ноября заявил посол исламской республики в РФ Мехди Санаи.
«Пока никакого решения нет точно, но разные сценарии могут обсуждаться», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24». Представитель дипмиссии пояснил, что альтернативные варианты возможны, если Тегеран сочтет, что другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не выполняют свои задачи.
Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали СВПД в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.
Ранее в ноябре министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия является прекрасным торговым и политическим партнером Тегерана.