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Посол Ирана заявил об отсутствии планов выхода Тегерана из СВПД

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Фото: commons.wikimedia.org/Мехди Санаи
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Иран пока не собирается выходить из ядерной сделки, однако власти страны могут рассматривать разные сценарии. Об этом 20 ноября заявил посол исламской республики в РФ Мехди Санаи.

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«Пока никакого решения нет точно, но разные сценарии могут обсуждаться», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия 24». Представитель дипмиссии пояснил, что альтернативные варианты возможны, если Тегеран сочтет, что другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не выполняют свои задачи.

Иран и шестерка международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) подписали СВПД в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на снятие односторонних ограничительных мер, введенных в свое время Соединенными Штатами и ЕС, а также санкций Совета Безопасности ООН.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении антииранских санкций.

Ранее в ноябре министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия является прекрасным торговым и политическим партнером Тегерана.

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